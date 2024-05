Ostia, picchiata e segregata in casa dal marito geloso: 27enne in manette

Nei giorni scorsi è finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata dal marito violento, i fatti si sono svolti a Ostia, nota frazione del comune di Roma. L’uomo, un 27enne di origine turca, da circa un anno e mezzo viveva ad Ostia. Da un paio di mesi aveva fatto trasferire anche la moglie e la figlia di pochi mesi per vivere insieme. Lei però non poteva certo immaginare che da quel momento avrebbe vissuto un vero e proprio dramma.

Quando lei è arrivata in Italia infatti è iniziato il suo incubo, a causa della sua eccessiva gelosia il marito la picchiava e non le permetteva di uscire di casa. Stanca di subire i maltrattamenti dell’uomo la vittima ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione sono iniziate le indagini che hanno permesso di appurare il violento comportamento del 27enne ai danni della moglie.

La donna è stata trasferita insieme alla figlia in una struttura protetta e non dovrà più subire le aggressioni verbali e fisiche del marito violento. Il 27enne è stato invece arrestato dalle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.

