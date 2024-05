Torre del Greco, minaccia l’ex con un coltello: arrestato 60enne

Evitata l’ennesima tragedia nelle scorse ore, i fatti si sono svolti a Torre del Greco, comune della città di Napoli. Un uomo di 60 anni da tempo rendeva un inferno la vita dell’ex moglie, probabilmente non riusciva ad accettare che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea, per questo continuava a minacciarla.

La vittima in passato aveva già denunciato l’ex marito a causa del suo comportamento violento e minaccioso. Nei suoi confronti infatti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna, che però non ha rispettato. Quando l’uomo le ha telefonato e l’ha minaccia di morte per l’ennesima volta lei non si è lasciata intimorire e si è recata dalle forze dell’ordine per raccontare tutto.

Poco dopo il 60enne in sella al suo scooter si è recato a casa dell’ex e aveva con sé un coltello. Non è chiaro se volesse solo spaventarla o se fosse davvero intenzionato ad usarlo contro di lei. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda, a Torre del Greco. Gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse compiere un gesto estremo, l’uomo è stato arrestato, dovrà rispondere di violazione del divieto di avvicinamento.

