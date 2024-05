Venezia, turista inglese aggredisce la fidanzata: denunciato 35enne

I fatti si sono svolti nella serata di sabato 4 maggio 2024 a Venezia, nella zona di San Giacomo da l’Orio. Poco dopo la mezzanotte davanti ad un bar è scoppiato un litigio tra due fidanzati, entrambi hanno 35 anni e sono di origine inglese, stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Venezia.

La discussione è presto degenerata. In preda all’ira e probabilmente alterato dall’abuso di alcol, l’uomo dalle parole è passato alle botte davanti agli occhi di molti passanti. La vittima è caduta a terra dopo che il compagno l’ha aggredita, ha riportato una profonda ferita alla testa. Coloro che hanno assistito al litigio hanno subito prestato i primi soccorsi alla donna e hanno allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la violenta vicenda. La 35enne è stata trasportata all’ospedale di Venezia per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi. Il compagno è stato invece denunciato per aggressione. Sarà poi la vittima a decidere se sporgere denuncia nei suoi confronti dopo ciò che è accaduto tra di loro.

LEGGI ANCHE -> Torre Suda, picchia la compagna incinta e lei perde il bambino: 32enne arrestato