Torre Suda, picchia la compagna incinta e lei perde il bambino: 32enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta nel leccese, a Torre Suda, dove un uomo di 32 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche l’ha colpita con violenti calci e pugni, nonostante fosse in dolce attesa. In seguito alla segnalazione della lite tra i due conviventi i Carabinieri si sono precipitati sul posto.

Non appena sono entrati in casa, a Torre Suda, gli agenti hanno appurato che l’uomo dopo un litigio nato per futili motivi aveva picchiato la compagna incinta. La vittima a causa delle percosse ha riportato gravi ematomi. L’aggressione hanno causato l’interruzione della gravidanza, era incinta di tre mesi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. La compagna del 32enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per ricevere le cure necessarie.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. In seguito al suo arresto la vittima potrà tornare a vivere la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal compagno violento. Di certo non sarà facile per lei lasciarsi questa terribile vicenda alle spalle, soprattutto dopo che ha perso il bambino che portava in grembo.

