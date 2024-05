Napoli, 38enne picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Paura nella notte tra sabato sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 nel quartiere Capodimonte a Napoli, dove una lite in famiglia si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, dove sono stati avvicinati da una ragazza in preda al terrore per ciò che stava succedendo tra le mura domestiche.

Quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione. Agli agenti ha raccontato che il marito poco prima l’aveva minacciata davanti ai suoi figli per futili motivi e subito dopo l’aveva aggredita fisicamente. La vittima ha ammesso che non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. In molte altre occasioni infatti l’aveva maltrattata, anche davanti agli occhi terrorizzati dei loro figli.

Da tempo il marito era diventato il suo aguzzino ma non aveva mai trovato il coraggio per denunciarlo, questa volta però ha raccontato tutto. L’uomo, un 38enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La moglie e i figli potranno finalmente vivere serenamente senza avere più paura a causa del suo violento comportamento.

LEGGI ANCHE -> Varese, aggredisce l’ex e uccide suo padre a coltellate: 40enne in manette