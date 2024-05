Varese, aggredisce l’ex e uccide suo padre a coltellate: 40enne in manette

Aggressione brutale nella giornata di oggi, lunedì 6 maggio 2024 in via Ciro Menotti a Varese, dove un uomo di 40 anni si è scagliato con violenza contro l’ex compagna, una donna di 37 anni. In seguito ad un furioso litigio avvenuto per strada l’ha sfregiata al volto con un coltello. Anche i genitori della vittima erano presenti.

Il padre della donna è intervenuto nel disperato tentativo di difenderla, l’ex genero però si è scagliato con violenza anche contro di lui e lo ha ucciso a coltellate. I fatti si sono svolti intorno alle 13, in seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto, a Varese. Sul luogo della tragica vicenda si sono precipitati anche i sanitari del 118 che hanno subito soccorso la 37enne. Per il padre però non c’è stato nulla da fare, i fendenti sferrati al torace sono stati letali per il 71enne.

La donna è stata colpita al volto e al collo, per le gravi ferite riportate è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese e dovrà subire un delicato intervento. A causare l’ira del 40enne sarebbe stata la difficile separazione dall’ex compagna. Lei aveva già denunciato l’ex compagno ed era stato emesso un divieto di avvicinamento nei suoi confronti che però ha violato. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di omicidio e tentato omicidio.

LEGGI ANCHE -> Pescara, picchia la moglie davanti al figlio piccolo: arrestato 31enne