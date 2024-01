Enna, 58enne torna a casa per pranzo e muore accoltellato: arrestato il figlio

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 23 gennaio 2024 a Enna, dove un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, in via Mola. La vittima è Gaetano Menzo, un imprenditore edile, nell’ultimo periodo stava lavorando vicino casa ed è per questo che durante la pausa si è recato nel suo appartamento per pranzare.

L’uomo dopo la pausa non è più tornato al lavoro, comportamento che ha preoccupato non poco i suoi colleghi, tra questi anche il fratello. Questi si sono precipitati a casa sua, a Enna, per capire cosa fosse successo e lo hanno trovato morto tra le mura domestiche. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, le indagini si sono subito concentrate sulla sfera familiare.

Poche ore prima la vittima aveva avuto un acceso litigio con il figlio Matteo, un ragazzo di 22 anni, gli agenti lo hanno rintracciato ore dopo nei pressi della questura, a quanto pare voleva costituirsi. È stato infatti lui ad uccidere il padre, lo ha colpito con diverse coltellate. Agli agenti ha detto di essersi difeso perché il padre aveva provato a ferirlo con un coltello, la ricostruzione però è ancora al vaglio degli inquirenti. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

