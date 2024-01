Roma, 21enne trovato morto nel cortile della scuola: aveva una ferita all

Dramma a Roma, un ragazzo di soli 21 anni è stato trovato senza vita nel cortile della scuola Trionfale, in via Trionfale 7333. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un impiegato dell’istituto dopo aver notato il corpo ai piedi della scala intorno alle 11. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, per la vittima però non c’era ormai più nulla da fare, era già morta al loro arrivo.

Sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Stando alle prime informazioni rese note dal medico legale il 21enne aveva una ferita alla testa. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, non è infatti noto se sia stato aggredito con un oggetto o se si sia ferito dopo essere caduto sull’asfalto. Potrebbe essersi trattato anche di un gesto estremo.

Il 21enne non aveva nulla a che fare con la scuola in cui è stato trovato morto, non è nemmeno chiaro come sia entrato nell’istituto. Sarà l’esame autoptico a stabilire con esattezza la causa del decesso. Intanto gli agenti indagano per risalire alle sue generalità, la vittima infatti non aveva con sé nessun documento.

