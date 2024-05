Pescara, picchia la moglie davanti al figlio piccolo: arrestato 31enne

La violenta aggressione è avvenuta nei giorni scorsi a Pescara, dove una donna ha telefonato alla Polizia per chiedere aiuto perché il marito violento la stava picchiando. In preda alla furia lui ha messo fine alla telefonata ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarla e si sono precipitate sul posto. I maltrattamenti sono avvenuti tra le mura domestiche dopo un acceso litigio, il tutto davanti agli occhi spaventati del figlio piccolo.

Giunti sul luogo in cui si è svolta la vicenda gli agenti hanno sentito le forti urla provenire dall’abitazione della coppia, a Pescara. Entrati in casa hanno trovato la donna visibilmente scossa e con chiari segni di percosse, agli agenti la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il marito la picchiava, anche davanti al figlio. L’uomo, un 31enne, è stato immediatamente allontanato dalla casa familiare e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

In varie occasioni l’uomo aveva perso il controllo e si era scagliato con violenza contro la moglie. Questa volta però lei non ha subito in silenzio e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto telefonando al numero unico per le emergenze. Dopo averlo denunciato potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal marito violento.

LEGGI ANCHE -> Roccamalatina di Guiglia, bimbo di 8 anni investito mentre attraversa: è grave