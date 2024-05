Roccamalatina di Guiglia, bimbo di 8 anni investito mentre attraversa: è grave

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio 2024 a Roccamalatina di Guiglia, sull’Appennino modenese, la giovanissima vittima è un bambino di otto anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 del mattino, mentre stava attraversando la strada per recarsi a scuola è stato investito da un’auto con aborto un uomo e sua figlia.

L’incidente è avvenuto in prossimità del bar del paese in via Massimo D’Azeglio, sulla strada provinciale 623, l’impatto è stato molto violento. In seguito al tragico accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, giunto sul posto sia con un’ambulanza che con un’automedica. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto la vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sin da subito le condizioni di salute del bambino sono apparse molto gravi, il bambino è ricoverato nel reparto di rianimazione, la sua prognosi è ancora riservata. Dopo l’incidente avvenuto a Roccamalatina di Guiglia sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia stradale per i dovuti rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire con esatte come si sia svolta la terribile vicenda. Nel frattempo si attendono aggiornamenti in merito alle condizioni della giovane vittima.

