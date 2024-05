Roma, ladri entrano in casa: 67enne reagisce e li mette in fuga

Tanta è stata la paura per un’anziana donna di 67 anni, i fatti sono avvenuti nella serata di di martedì 30 aprile 2024 in via Amiterno a Roma, nel quartiere San Giovanni. Come si è svolta la vicenda? Intorno alle 21 la vittima ha sorpreso due malviventi mentre riuscivano ad intrufolarsi all’interno della sua abitazione situata al piano terra.

Probabilmente i due ladri erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, quando hanno sorpreso la padrona di casa hanno tentato di imbavagliarla ma non ci sono riusciti. Lei era terrorizzata ma ha comunque trovato il coraggio di reagire. In un primo momento ha morso il dito dell’uomo che stava cercando di imbavagliarla, poi ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Sentendo le disperate urla della 67enne i suoi vicini di casa si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Con le sue urla la donna è riuscita a mettere in fuga i ladri che erano entrati in casa sua. Prima di andare via però sono riusciti a rubarle dei soldi e qualche gioiello, il loro valore economico però non è ancora noto. In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, nel quartiere San Giovanni a Roma, i ladri però erano già andati via. La 67enne si è presa un grosso spavento però fortunatamente sta bene, ha anche rifiutato il trasporto in ospedale.

