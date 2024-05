Anzio, minaccia e aggredisce ex moglie: 39enne finisce in carcere

Nei giorni scorsi ad Anzio una donna ha subito per l’ennesima volta le violenze da parte dell’ex marito, che dopo la fine del loro matrimonio continuava a rendere la sua vita un inferno. Probabilmente non riusciva ad accettare che lei avesse messo fine alla loro relazione, una decisione presa proprio a causa del comportamento violento dell’uomo, un 39enne.

Con la scusa di volersi riprendere il cane l’uomo nei giorni scorsi ha ricominciato a perseguitare l’ex moglie, dopo essersi recato a casa sua l’ha aggredita. La vittima in seguito alla vicenda si è recata all’ospedale di Anzio per ricevere le cure necessarie. Ancora una volta ha raccontato di essere stata picchiata dall’ex marito. In passato più volte lo aveva già denunciato per via del suo violento comportamento, la aggrediva soprattutto quando faceva abuso di alcol. In più occasioni l’ha picchiata anche davanti ai loro figli e li costringeva a scappare di casa insieme alla madre.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di essere stata minacciata di morte e picchiata ancora una volta dall’ex marito violento. Quando gli agenti si sono precipitati a casa sua hanno trovato un machete di 50 centimetri e coltello a serramanico. Il 39enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere.

