Maletto, 55enne minaccia l’ex moglie: “Ti ammazzo, ti brucio”, arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Maletto, comune della città di Catania, dove è finalmente finito un terribile incubo per una donna e sua figlia minorenne. In passato l’ormai ex marito l’aveva più volte picchiata, insultata e minacciata tra le mura domestiche, anche davanti agli occhi spaventati della figlia. In un’occasione le aveva anche messo le mani al collo minacciando di strangolarla.

È emerso che l’uomo, un 55enne di origine romena, beveva spesso e il suo atteggiamento diventava ancora più violento quando era sollo l’effetto dell’alcol. Marito e moglie si sono separati da un po’ di tempo ma questo non è bastato a mettere fine alle violenze, la 43enne infatti continuava a subire i maltrattamenti dell’ex marito. L’uomo pretendeva che a lasciare la loro abitazione a Maletto fossero l’ex moglie e la figlia, voleva infatti restare lui nell’appartamento. Per l’ennesima volta l’ha minacciata con parole durissime, questo è ciò che le ha detto in preda all’ira: “Se entri dentro casa ti ammazzo e poi mi faccio la galera. Non mi interessa niente, ti brucio!”

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia le forze dell’ordine si sono precipitate sul luogo in cui si è svolta la vicenda. Giunti sul posto i Carabinieri hanno arrestato il 55enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere.

LEGGI ANCHE -> Spoleto, bimba fa arrestare il padre violento: picchiava la madre