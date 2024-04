Cesena aggredisce la moglie con calci, martellate e morti: è caccia all’uomo

La brutale aggressione è avvenuta lo scorso giovedì, 25 aprile 2024, in provincia di Cesena. Per ragioni ancora da chiarire un uomo si è scagliato con estrema violenza contro la moglie, in passato aveva già avuto dei raptus di gelosia ma non l’aveva mai picchiata. Questa volta non si è limitato ad insultarla verbalmente, dopo averla colta di sorpresa l’ha aggredita ferendola gravemente.

La donna era uscita per fare delle commissioni, non appena è rientrata a casa il marito l’ha aspettata dietro la porta e si è lanciato contro di lei dando inizio alla violenta aggressione. In preda ad un attacco di ira incontrollato l’ha colpita con calci e pugni, l’ha presa a martellate e le ha staccato parte dell’orecchio a morsi. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato uno dei figli della coppia dopo aver trovato la madre priva di sensi e sanguinante in casa, il padre si era già dato alla fuga.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, in provincia di Cesena. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalin di Cesena, dove verrà sottoposta ad un intervento maxillo-facciale a causa delle gravi lesioni riportate. Intanto, le forze dell’ordine continuano le indagini per individuare l’aggressore.

