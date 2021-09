Jagdeep e Emanuele morti soffocati: vittime travolte da una fuga di azoto

La drammatica vicenda risale a ieri, 28 settembre 2021 a Brescia, all’Humanitas di Pieve Emanuele. Due operai, Jagdeep Singh di 42 anni ed Emanuele Zanin di 46 anni, hanno tragicamente perso la vita a causa di un incidente. Le vittime sarebbero morte a causa di una fuga di azoto liquido, a lanciare l’allarme sono stati alcuni operai.

Immediato è stato l’arrivo dei soccorritori sul luogo dell’incidente, purtroppo però non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Al loro arrivo le condizioni dei due operai erano disperate, entrambi erano incoscienti, sono morti poco dopo. Stando alle prime ricostruzioni del caso i due stavano ricaricando una cisterna di azoto liquido quando improvvisamente sono stati travolti da una fuga di azoto. Il gas gli ha fatto subito perdere i sensi, sono entrambi deceduti dopo pochi minuti.

Jagdeep e Emanuele dopo aver inalato il gas sono andati in ipossia, cioè una carenza dell’ossigeno a livello dei tessuti dell’organismo. A peggiorare la situazione anche la temperatura di 200 gradi sotto lo zero, questa potrebbe aver causato il congelamento. Le aziende Humanitas e Sol ci hanno tenuto a manifestare il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie delle vittime. Entrambe hanno fatto sapere di essersi messe a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica del tragico incidente.

