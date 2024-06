MillionDAY: come funzionano il gioco e l’opzione Extra

MillionDAY è un gioco di sorte che, insieme a Gioco del Lotto e 10eLotto, rientra nel novero dei cosiddetti Giochi del Lotto. La sua nascita risale all’anno 2018 e nel corso degli anni la sua popolarità è molto cresciuta.

Nel periodo iniziale era possibile giocare a MillionDAY soltanto recandosi in una ricevitoria fisica autorizzata; in seguito però è stata aggiunta la possibilità di giocare online. Quest’ultima modalità è però possibile soltanto se si è titolari di un conto gioco; per aprirlo si deve essere maggiorenni.

Nel corso degli anni, come spesso accade nel caso dei giochi di sorte, sono stati introdotti cambiamenti al gioco con lo scopo di renderlo ancora più avvincente.

MillionDAY prevede tre modalità di gioco e un’opzione denominata Extra MillionDAY che va ad aggiungersi alla giocata base.

MillionDAY: le tre modalità di gioco

Per partecipare MillionDAY è necessario compilare una schedina scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 55. Il gioco prevede attualmente 3 tipi di giocata: singola, plurima, sistemica.

Se si sceglie la giocata singola si deve compilare la schedina scegliendo 5 numeri; la giocata ha il costo di 1€. Nel caso di giocata plurima, si ha l’opportunità di inserire più giocate singole internamente alla schedina; ognuna di queste giocate costa 1€.

Nella giocata sistemica si deve effettuare una scelta tra un minimo di 6 e un massimo di 9 numeri, sempre compresi tra 1 e 55, in seguito è necessario scegliere fra sistema integrale e sistema ridotto; il primo sviluppa tutte le possibili giocate, mentre quello ridotto soltanto una parte di esse. Ovviamente, il sistema integrale ha un costo superiore.

L’opzione MillionDAY Extra

Dopo aver illustrato brevemente le tre modalità di gioco, cerchiamo di capire come funziona l’opzione di gioco MillionDAY Extra che ha fatto il suo esordio nel mese di febbraio 2022.

Scegliendola il giocatore ottiene il diritto a una seconda estrazione di 5 numeri tra i 50 che sono rimasti dopo la prima. Si tratta quindi di un’estrazione indipendente e, nel caso in cui si verificasse una vincita, il premio relativo andrà a sommarsi a quello eventualmente ottenuto in precedenza.

L’opzione Extra prevede un esborso di 1€ che andrà aggiungersi al prezzo pagato per la giocata base.

La selezione dell’opzione Extra MillionDAY deve essere fatta spuntando una casella apposita. L’opzione è prevista in tutte e tre le modalità di gioco.

Nel caso in cui si scelga l’opzione Extra MillionDAY in una giocata online in modalità plurima, il sistema applicherà automaticamente un’aggiunta a tutte le combinazioni di giocata; il giocatore ha però la facoltà di deselezionare uno o più caselle. Lo stesso vale anche nel caso delle giocate sistemiche.

Come informarsi sulle estrazioni del MillionDAY?

Le informazioni sulle estrazioni del MillionDAY possono essere reperite in vari modi, per esempio consultando il portale ufficiale del gioco, ma anche quello di ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dove peraltro è possibile consultare non soltanto le ultime estrazioni, bensì tutte quelle dal 2022 ad oggi.

I premi

Relativamente alle giocate base da 1€, MillionDAY prevede 4 categorie di premio: 2, 50, 1.000 e 1.000.000€ calcolati in base alla quantità di numeri indovinati e a quella dei numeri giocati.

Gli importi poi variano con le giocate sistemiche e inoltre devono essere considerate eventuali vincite che potrebbero essere ottenute grazie all’opzione MillionDAY Extra.