Wally Funk: chi è l’82enne che ha viaggiato nello spazio con Jeff Bezos

Era il 1961 quando a Wally Funk, dopo anni di preparativi e addestramenti, veniva negata la possibilità di andare nello spazio in quanto donna. Oggi, 60 anni dopo, alla veneranda età di 82 anni, Wally si è presa la sua rivincita. Il 20 luglio 2021 è salita a bordo della New Shepard, direzione spazio, divenendo la persona più anziana a essere mai stata in orbita. Il viaggio è stato reso possibile da Jeff Bezos, che ha così inaugurato l’era del turismo spaziale. A bordo, insieme al fondatore di Amazon e Wally Funk, sono saliti il fratello di Bezos, anche lui imprenditore, e Oliver Daemen, 18enne figlio di un miliardario. Il giovane ha preso il posto dell’uomo che aveva acquistato il “viaggio” per 28 milioni di dollari e che di recente aveva annunciato che non sarebbe potuto partire. Ma vediamo meglio chi è Wally Funk.

Wally Funk: biografia

Wally Funk nasce a Taos, in Texas, nel 1939. I primi anni della sua vita li trascorre immersa nella natura. Wally ha una curiosità innata verso il mondo. A 9 anni è alla sua prima lezione di volo. Volare è la sua passione e tutta la sua vita sarà strettamente legata a quest’attività. È ancora adolescente quando ottiene la licenza di volo. Il mondo dell’aviazione è prettamente maschile, ma Wally Funk non si lascia intimidire: diviene la prima istruttrice di volo donna.

A 22 anni viene a conoscenza del programma del medico statuinitense William Randolph Lovelace Woman in Space. Con questo studio il medico voleva valutare le performance delle donne rispetto agli uomini nella preparazione a un viaggio spaziale. I risultati sono eccezionali. Wally Funk viene sottoposta a ogni tipo di analisi, supera tutti i test e batte anche i record maschili, rimanendo per più di 10 ore in una vasca di deprivazione sensoriale. Wally e altre 12 donne diventano le Mercury 13: un equipaggio di sole donne. Il programma, però, viene cancellato: la Nasa non dà l’autorizzazione e alle donne viene impedito di viaggiare nello spazio.

Il viaggio con Jeff Bezos

Sessant’anni dopo Wally esaudisce il suo sogno. È Jeff Bezos a selezionarla, lo annuncia con un post sul suo profilo Instagram in cui scrive: “Nessuno ha aspettato più a lungo. Nel 1961, Wally Funk era la prima della classe come parte del programma “Mercury 13” Woman in Space. Nonostante avessero completato l’addestramento, il programma fu cancellato e nessuna delle tredici volò. È il momento. Benvenuto nell’equipaggio, Wally. Siamo entusiasti di farti volare con noi il 20 luglio come nostro ospite d’onore.“