Ricky Martin e Jwan Yosef annunciano la rottura: “Nuovo capitolo”

Ricky Martin e Jwan Yosef non stanno più insieme, il loro matrimonio è finito dopo sei anni da quando avevano pronunciato il tanto atteso e fatidico sì. A rendere nota la notizia della rottura sono stati proprio loro tramite una nota congiunta, segno che tra loro è finita in modo sereno.

Sono stati proprio loro a far sapere che resteranno uniti per il bene dei loro quattro figli. Da un po’ di tempo consideravano l’idea di trasformare la loro relazione e dopo un’attenta riflessione hanno deciso di concludere il loro matrimonio con dignità, amore e rispetto per i loro figli. Intendono preservare e onorare tutto ciò che come coppia hanno vissuto nei meravigliosi anni trascorsi insieme. Ricky Martin e Jwan Yosef hanno poi rivelato che il loro più grande desiderio è quello di mantenere una sana dinamica familiari e una relazione che si basa sulla loro amicizia autentica. Tutto ciò mentre continueranno ad educare in modo congiunto i loro figli.

L’ormai ex coppia ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto il loro matrimonio e gli hanno manifestato affetto. I due hanno poi concluso dicendo che sono uniti nel nutrire questo nuovo capitolo delle loro vite.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, nel cast un ex naufrago? “In contatto con la produzione”