GF Vip, nel cast un ex naufrago? “In contatto con la produzione”

Mancano pochi mesi alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i concorrenti potrebbe esserci anche un ex naufrago. Ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi e potrebbe approdare nella casa più spiata d’Italia. A lasciarlo intendere è stato proprio lui, ma non si è lasciato sfuggire molti dettagli.

Si tratta di Gian Maria Sainato, in passato più volte ha ammesso che gli piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. In un’intervista concessa a Fanpage ha fatto svelato: “Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione.” Ha poi continuato dicendo che per come ha gestito l’esperienza all’Isola dei famosi e per la persona che è venuta fuori c’è stato un feedback positivo e molti complimenti, però non può rivelare altro.

Dopo il percorso vissuto in Honduras aveva rivelato anche a Biccy.it che gli piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, a detta sua sarebbe un gieffino in grado di far divertire e discutere. Aveva poi aggiunto: “In fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare.” Alfonso Signorini prenderà in considerazione i suoi ripetuti appelli per partecipare al reality? Questo non possiamo ancora saperlo, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

