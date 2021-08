Tommaso Inzaghi: chi è il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi

Tommaso Inzaghi è il primo figlio della presentatrice tv Alessia Marcuzzi, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi, ex calciatore e allenatore. L’intera famiglia ha sempre cercato di tutelare il figlio, cercando di non esporlo ai riflettori. I genitori, infatti, sono due personalità estremamente note nel mondo dello spettacolo. I paparazzi li hanno seguiti ovunque, ma le informazioni trapelate sul primogenito della famosa conduttrice sono davvero poche.

Tommaso Inzaghi: chi è e cosa fa nella vita

Tommaso Inzaghi nasce il 29 aprile 2001 da mamma Alessia Marcuzzi e papà Simone Inzaghi. Lo zio è l’altrettanto noto Filippo Inzaghi, ex bomber e allenatore di calcio amatissimo dagli italiani. Tommaso non è l’unico figlio della conduttrice. Ha infatti una sorella più piccola di nome Mia, nata dalla successiva relazione di Alessia Marcuzzi con Francesco Facchinetti. Il ragazzo ha una grandissima somiglianza con la mamma. Alto e dalla folta chioma, pare avere già una discreta fanbase, nonostante non sembri essere particolarmente affascinato dal mondo dello spettacolo. In molti si aspettavano che avrebbe seguito le orme del padre e dello zio avvicinandosi al mondo del calcio. Tommaso, invece, pratica lo sport per divertimento, mentre i suoi interessi sembrano essere differenti.

Si è trasferito a Londra per proseguire gli studi. Ha frequentato una scuola di business, media e fotografia.

Le poche informazioni relative alla vita privata del ragazzo trapelano dal suo profilo Instagram (che vanta quasi 100.000 followers). Tommaso sembrerebbe felicemente fidanzato con la figlia dell’imprenditore Enrico Maria Sconciaforni, noto per essere il fondatore del brand di abbigliamento Subdued. La ragazza si chiama Sole Sconciaforni, ha un anno in più di Tommaso ed è bellissima. Non si sa se siano già avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia. Quel che è certo è che Alessia Marcuzzi si schiererà sempre dalla parte del figlio, del quale parla nelle interviste con gli occhi colmi di emozione.

