Sangiovanni annulla il concerto per motivi di salute: parla lui

Ieri sera, domenica 4 settembre 2022, Sangiovanni ha avuto un malore poco prima di esibirsi nella piazza di Cremona ed è stato costretto ad annullare il concerto. Si tratta dell’ultima data del suo tour Cadere Volare Live 2022, questa però non è stata cancella ma solo rimandata a stasera, 5 settembre 2022. Sui social è presto scoppiata la polemica, il motivo? Moltissimi fan che avevano acquistato il biglietto per assistere al concerto stasera non potranno partecipare. Questi potranno naturalmente fare richiesta di rimborso, il dispiacere però resta perché ci tenevano ad assistere alla sua esibizione.

Cosa è successo al cantante divenuto famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi? A fare chiarezza in merito ai suoi problemi di salute è stato lui stesso tramite il suo profilo Instagram. Rivolgendosi ai suoi tantissimi fan si è detto dispiaciuto per ciò che è successo ieri sera. Ha poi spiegato che da circa un anno e mezzo soffre di fitte e dolori allo stomaco, però non si è mai controllato. Sangiovanni ha continuato dicendo che spesso dava la colpa a qualcosa che aveva mangiato, all’ansia, lo stress o la stanchezza e continuava a trascurarsi. Ha poi aggiunto: “Ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute.”

Sangiovanni ha poi raccontato che mentre stava per salire sul palco ha sentito delle fortissime fitte allo stomaco ed è tornato in camerino. Quando i paramedici lo hanno visitato i valori erano buoni ma il malessere non è passato, oltre alle fitte aveva anche molta nausea. A detta sua sarebbe salito sul palco anche con il dolore, ma la nausea gli ha impedito di farlo. Più volte si è detto dispiaciuto e si è scusato con tutti coloro che avevano acquistato il biglietto e non hanno potuto assistere al concerto, gli dispiace anche per i soldi che hanno speso per gli spostamenti. Per ciò che è successo si sente in colpa, ci ha tenuto però a ringraziare tutti coloro che gli stanno manifestando affetto e supporto in questo momento.