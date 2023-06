Serie tv Carlo Verdone, lui svela: “Avevo dei dubbi su Sangiovanni ma…”

A settembre uscirà su Paramout la seconda stagione della serie tv di Carlo Verdone intitolata ‘Vita da Carlo’, basata sulla vita del famosissimo attore e regista. Diversi sono i personaggi noti che appariranno nei vari episodi, tra questi anche Sangiovanni, Maria De Filippi e Zlatan Ibrahimovic. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha però ammesso che non voleva il cantante come guest star.

L’attore romano ha rivelato che è stato il suo produttore ad imporgli la presenza di Sangiovanni nella seria, perché voleva qualcuno che piace ai giovani. A detta sua sarebbe stata l’ultima persona che avrebbe voluto scegliere, continuava a chiedersi cosa c’entrava il cantante da Vicenda con lui che proviene da Ponte Sisto. Quando lo ha visto in Vita da Carlo gli è preso un colpo e voleva mollare tutto, ma si è dovuto ricredere, lui stesso ha detto: “Funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è pure un po’ timido e invece…”

A Maria De Filippi ha dedicato invece parole piene di ammirazione, è rimasto colpito per quanto sia stata collaborativa. A detta sua non solo è stata disponibile ma è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato nulla infatti si sono sbrigati velocemente. Carlo Verdone ha fatto poi sapere che anche Ibra è stato molto tranquillo, il calciatore dopo essere arrivato ha detto le sue battute e subito dopo ha ripreso il suo aereo ed è ripartito.

LEGGI ANCHE -> Andrea Roncato contro i reality: “Vip? Gente mai vista”