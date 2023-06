Tommaso Zorzi ha un nuovo amore: chi è il fidanzato 52enne

Sembra che Tommaso Zorzi non sia più single, avrebbe infatti ritrovato l’amore dopo la rottura con Tommaso Stanzani. I due sembravano più innamorati e complici che mai ma lo scorso aprile hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Da quale momento il noto influencer non si è più mostrato con nessuno, ma è stato da poco pizzicato insieme al direttore creativo di Benetton, Andrea Incontri.

A fotografarli è stato il settimanale Chi, i due sono rientrati a Miano da qualche giorno dopo aver trascorso una romantica vacanza in Puglia. Stando ai rumors si starebbero vedendo in modo assiduo da circa un mese, al momento però non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la loro presunta storia d’amore. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, Tommaso Zorzi ha 28 anni e il nuovo ‘fidanzato’ ne ha 52, sembra però che questo non sia un problema per loro.

Il noto settimanale fa sapere che i due dopo essere saliti insieme su un taxi a Linate si sono recati a casa per cambiarsi e subito dopo sono andati a cena insieme a Casa Cipriani, dove però sono entrati separatamente. Probabilmente volevano ancora mantenere il più stretto riserbo sulla loro frequentazione, usciranno allo scoperto dopo essere stati paparazzati insieme? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

