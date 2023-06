Guenda Goria svela: “Non potrò avere figli naturalmente…”

Chi la segue da tempo ricorderà sicuramente il delicato e difficile periodo affrontato la scorsa estate da Guenda Goria. A causa di una gravidanza extrauterina ha rischiato di morire, all’improvviso era svenuta in una pozza di sangue per una grande emorragia. La figlia di Maria Teresa Ruta e il compagno stavano provando ad avere un figlio ma non aveva alcun sintomo e non aveva fatto ancora il test, quindi non sapeva nemmeno di essere in dolce attesa.

In ospedale ha subito un intervento molto delicato, le hanno dovuto rimuovere una delle tube di Falloppio. A distanza di quasi un anno Guenda Goria è tornata a parlare delle sue condizioni di salute tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Ai suoi tantissimi follower ha dato un triste e spiacevole annuncio che riguarda la maternità. Queste le sue parole: “Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente.”

L’ex gieffina ed attrice ha confessato di essere stata molto giù a causa di questa notizia, ha fatto sapere che l’unica tuba che ha sembra non funzionare bene. Ha poi concluso dicendo che dovrebbe iniziare un percorso di fecondazione assistita, però ha paura.

