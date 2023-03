Delia e Alex Belli non possono avere figli: “Questione di incompatibilità”

Da circa un anno Alex Belli e Delia Duran stanno provando a metter su famiglia ma i loro tentativi fino ad ora non hanno dato i risultato sperati. Intervistato dal settimanale Nuovo l’ex gieffino ha fatto sapere che dopo averci provato molte volte hanno deciso di fare degli esami e ciò che hanno scoperto li ha spiazzata.

L’attore ha rivelato: “Ci hanno detto che è una questione di incompatibilità.” Ci ha tenuto poi a spiegare che non dipende da uno di loro in particolare se non possono avere figli. La coppia però non ha nessuna intenzione di arrendersi, quello di avere un figlio continua ad essere un grande desiderio. Alex Belli ha fatto sapere che per avere maggiori probabilità in questi casi è meglio avere un aiuto. Loro infatti agiranno con la fecondazione assistita.

Il marito di Delia Duran ha raccontato che il loro percorso è iniziato da circa un mese e mezzo. Ha spiegato che purificarsi è fondamentale, stanno infatti seguendo un certo tipo di alimentazione e hanno eliminato alcol e fumo. Ha poi aggiunto che al momento sono nella fase della preparazione, devono ancora aspettare un po’ di tempo per la fecondazione. Alex Belli ha concluso dicendo che la prossima visita sarà tra un mese, lui spera di diventare al più presto padre.

