Guenda Goria operata alla tuba: come sta l’ex gieffina

Qualche giorno fa Guenda Goria è finita in ospedale a causa di un malore che si è poi rivelato essere una gravidanza extrauterina. Dopo i dovuti accertamenti era tornata a casa ma alcune complicazioni l’hanno costretta ad un nuovo ricovero. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi tantissimi follower di essere stata operata alla tuba, un intervento che si è reso necessario a causa delle sue condizioni di salute.

In moltissimi le stanno manifestando affetto e sostegno, lei li aggiorna ogni volta che può. Stamattina ha parlato dell’intervento, questo fortunatamente è andato bene. Lei stessa ha detto: “L’operazione è andata bene, nel senso che sono entrati e hanno tolto la tuba e basta. Non era una tuba, era diventata una salsiccetta enorme, tutta sanguinante, non si poteva tenere dicono purtroppo.” Guenda Goria ha continuato dicendo che per l’intubazione ha un po’ di dolore alla gola, tutto però va meglio, anche psicologicamente.

L’ex gieffina ha rivelato che aveva paura prima dell’intervento, però ha precisato di essersi trovata benissimo nella clinica Mangiagalli di Milano, si è addormentata e non si è accorta di nulla. Guenda Goria ha fatto anche qualche battuta mentre aggiornava i fan, ci ha tenuto infatti a dire che le piace ironizzare anche nei momenti più difficili.

