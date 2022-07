Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: come sta

Non è certo un momento facile per Guenda Goria, nelle scorse ore ai suoi tantissimi follower ha svelato di aver avuto un malore e di essere stata portata d’urgenza in ospedale. Il motivo? Una gravidanza extrauterina. L’ex gieffina e il compagno Mirko Gancitano stanno provando a metter su famiglia, le cose però non sono andate come speravano.

Negli ultimi giorni non aveva avuto nessun sintomo che potesse far pensare che fosse in dolce attesa, all’improvviso ha avvertito un forte mal di pancia ed è caduta a terra, da lì la corsa in ospedale. Tramite alcune Instagram Stories Guenda Goria nelle scorse ore ha aggiornato i suoi affezionati follower in merito alle sue condizioni di salute. A detta sua vorrebbe tranquillizzarli ma al momento non può, ha poi raccontato che la visita ginecologia ha fatto emergere una “gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza.”

Guenda Goria è ricoverata nella clinica Mangiagalli, ai fan ha fatto anche sapere che l’emorragia è anche interna, devono capire come procedere ha sangue anche nell’addome. Sono attimi di grande preoccupazione e paura per la figlia di Amedeo Goria e Guenda Goria. Lei stessa ha detto di essere preoccupata perché la gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che le tolgano una tuba. Ha poi concluso dicendo: “Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità. Altre emorragie potrebbero causare danni veri alla mia vita e alla mia salute“.

