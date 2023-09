Asia Nuccetelli svela: “Giulia De Lellis? Costrette a litigare”

Asia Nuccetelli ha partecipato in coppia con la madre Antonella Mosetti alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. A distanza di anni si è lasciata sfuggire alcune inedite rivelazioni in merito a ciò che accadde con Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due volti noti di Uomini e Donne erano ancora una coppia quando lui fece parte del cast del reality.

La Nuccetelli si avvicinò molto ad Andrea Damante nella casa più spiata d’Italia, facendo ingelosire non poco la nota influencer. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne entrò nella casa per mettere le cose in chiaro e scoppiò una discussione con Asia. In un’intervista concessa a Fanpage la figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli ha rivelato che non aveva nessuna intenzione di mettersi tra il deejay e Giulia. A detta sua furono gli autori a creare il teatrino per creare una dinamica che attirasse l’attenzione dei telespettatori.

Tra le varie cose Asia Nuccetelli ha detto: “Ho sofferto veramente tanto. Ho avuto problemi emotivi dovuti al mondo della televisione. Venivo fatta passare per la persona che non ero.” L’ex gieffina ha poi continuato dicendo che con Giulia De Lellis non ha mai litigato, le due in realtà si sono trovate ‘costrette’ a litigare per il teatrino che avevano montato. Ad oggi rimpiange di aver fatto il Grande Fratello in quel modo, perché non le hanno dato modo di essere se stessa. Ha lanciato anche una frecciatina a Ilary Blasi dicendo che avrebbe potuto gestire meglio il suo caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti che non erano reali.

