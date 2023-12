Ida Platano su Alessandro svela: “Era distante, mai stato chiaro”

Ida Platano è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, domenica 10 dicembre 2023, dove tra le varie cose ha parlato anche della fine della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. Da qualche settimana è tornata a Uomini e Donne, questa volta nei panni di tronista, nonostante le delusioni continua infatti a credere nell’amore e spera di trovare l’uomo giusto.

Con l’ex fidanzato perché è finita? Alla conduttrice ha detto che da luglio Alessandro era diverso, sempre freddo e distaccato. Le diceva che non stava bene e che non era felice, ha poi aggiunto: “Non è mai stato chiaro, ma da parte sua era finita e non riusciva a dirmelo.” Lo sentiva distante e questa situazione è andata avanti circa tre mesi, i primi di ottobre le ha detto che non se la sentiva di continuare la loro storia d’amore. All’inizio lei ha reagito male, ha poi capito che non voleva più rincorrere nessuno.

Ida Platano non crede che Alessandro Vicinanza l’abbia mai tradita, all’inizio lo vedeva innamorato ma col tempo il suo sentimento è svanito. L’ex fidanzato le ha anche detto che vedeva la loro relazione impossibile perché lei vive al nord e lui ad sud, però queste cose le sapeva sin dall’inizio. Alla Toffafin ha poi detto che lei era innamorata, con lui stava bene, dopo anni complicati le dava spensieratezza. Ci ha tenuto a precisare che insieme hanno vissuto momenti bellissimi, oggi però non prova più nulla per l’ex fidanzato.

