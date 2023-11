Ida Platano è la nuova tronista di UeD: “Voglio rimettermi in gioco”

Da anni Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante la sua lunga permanenza nella trasmissione ha avuto diversi flirt e due storie d’amore importanti, una con Riccardo Guarnieri e nell’ultimo anno con Alessandro Vicinanza. Con quest’ultimo la relazione sembrava procedere a gonfie vele, le cose però nell’ultimo periodo sono cambiate ed è arrivato l’addio.

Ida Platano ha deciso di tornare a Uomini e Donne con la speranza di ritrovare l’amore, questa volta però non farà parte del Trono Over ma del Trono Classico ed è la prima volta che accade. Nel video di presentazione ha fatto sapere che ha ancora il coraggio di amare e inizierà un nuovo capito nel programma, dove tutto è iniziato. La 42enne vive a Brescia ed è una parrucchiera, ci ha tenuto a precisare che ama moltissimo il suo lavoro.

In riferimento alla sua ultima storia d’amore l’ex dama ha detto: “Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso lui di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco.” Ha anche aggiunto che non intende più rincorrere nessuno, chi la vorrà le starà accanto.

