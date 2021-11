Uomini e Donne: Ida sceglie il cavaliere Diego, ma qualcosa va storto

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno per gli spettatori piene di colpi di scena.

I fan del programma vedranno la scelta di Ida Platano che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di abbandonare il programma con Diego Tavani.

Nonostante i petali rossi scesi in studio, però, un disastroso colpo di scena avrebbe rovinato l’atmosfera e la coppia sarebbe scoppiata ancora prima di uscire.

Le anticipazioni sono state diffuse dal sito Blasting News, che ha raccontato quanto accaduto.

Uomini e Donne: la lite tra Ida e Diego

La conoscenza tra Ida e Diego è iniziata da qualche puntata, un incontro che si è rivelato molto positivo dopo la fine della storia con Marcello.

La scintilla è scoppiata subito tra i due, così come dichiarato dal cavaliere del programma in una recente intervista: “ Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale. Sono pronto a trasferirmi per lei”.

Un sentimento reciproco, tanto che la coppia aveva preso la decisione di uscire insieme dal programma per approfondire il rapporto lontano dalle telecamere.

Subito dopo la discesa dei petali rossi con la coppia felice pronta a lasciare la trasmissione, qualcosa è andato storto.

Ida ha deciso di avere un ultimo confronto con Tina Cipollari.

Il confronto con Tina Cipollari