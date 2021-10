Uomini e Donne: arriva una segnalazione choc su Marcello

Marcello Messina, new entry di questa stagione di Uomini e Donne per il Trono Over, aveva iniziato una bella conoscenza con Ida, ma qualcosa tra di loro è andato storto.

I due hanno iniziato una conoscenza e all’inizio sembrava esserci molta complicità.

Nelle ultime puntate qualcosa è cambiato e il cavaliere non ha più tollerato le continue lamentele della donna.

Ad alimentare questa situazione ci ha pensato Marika, donna che si sta frequentando anche con Armando.

Nell’ultima puntata andata in onda, ci sono stati pesanti confronti dai quali è emerso che Marika ha lasciato il numero a Marcello.

L’atteggiamento dell’uomo ha fatto inalberare Ida e persino Tina Cipollari, la quale non ha creduto alla sincerità del cavaliere e non gli ha risparmiato pesanti accuse.

Barbara De Santi, ex dama del programma, ha attaccato duramente Ida sulla questione legata a Marcello, dicendo “Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri“.

Uomini e Donne: schiaffi e rissa al centro studio

Graziano, uno dei protagonisti del Trono Over, già presente nel programma diversi anni fa e rientrato da qualche settimana, è il volto dell’episodio.

L’uomo 43enne originario di Napoli è tornato all’interno del programma per corteggiare Ida Platano ma la frequentazione è finita.

Graziano ha quindi deciso di iniziare a conoscere un’altra dama del Trono Over: da questo incontro sarebbe scaturita la lite.

Il sito di gossip riporta: “Graziano ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciando come ricordo un paio di mutandine in macchina“.

Graziano ha anche fatto un reportage della scena, scattando diverse fotografie.

A questo punto la donna si sarebbe alzata dando uno schiaffo in pieno viso al corteggiatore, tanto da far prontamente intervenire la padrona di casa.

La scena, ovviamente, non verrà mandata in onda.

Il tronista cacciato dal programma

Colpi di scena che non esitano ad affievolirsi, come la notizia sul tronista Joele Milan, cacciato dal programma, nei prossimi giorni finalmente in onda.

Ballando con la corteggiatrice Ilaria, le ha detto che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare, così da potersi sentire di nascosto, pensando di non essere ascoltato dal microfono dalla redazione.

Tronisti e corteggiatori non possono né sentirsi né vedersi senza avere a che fare con la redazione.

Durante la nuova registrazione Maria De Filippi, a seguito dell’episodio, ha fatto sedere le corteggiatrici al centro dello studio.

Dopodiché ha raccontato ciò che è accaduto e cacciato il ragazzo.