Maria Laura De Vitis vuole corteggiare Luca Daffrè? Parla l’ex naufraga

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis si sono conosciuti lo scorso anno all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In Honduras lei aveva chiaramente dimostrato di essere interessata al suo compagno d’avventura e si erano avvicinati molto, in tanti pensavano infatti che sarebbe nato qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro.

Dopo il reality però sono rimasti solamente amici, lui al momento sta partecipando a Uomini e Donne come tronista. L’ex naufraga in questi mesi ha mai pensato di andare a corteggiarlo? In un’intervista concessa a Lollo Magazine ha rivelato di averci pensato perché per come lo ha conosciuto all’Isola è un ragazzo che potrebbe fare breccia nel suo cuore. Ha poi spiegato di aver accantonato subito questa idea perché non crede che sia il caso. Il motivo? Perché dopo il reality Luca Daffrè l’ha cercato poco e niente.

Maria Laura De Vitis ha rivelato che le avrebbe fatto piacere incontrare l’ex naufrago per un caffè o un aperitivo, ma non è mai successo ed è per questo che pensa che l’interesse di Luca nei suoi confronti sia solo amicizia e nulla di più. Crede quindi che non sia il caso di scendere le scale per ricevere una porta in faccia. Ha poi concluso dicendo: “Se lui mi avesse voluta scegliere nella vita mi avrebbe scelto senza andare a Uomini e Donne”.