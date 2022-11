Per mesi i fan si sono chiesti perché sia giunto al capolinea il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, coppia nata nel 2015 al Trono Classico di Uomini e Donne. I due con la loro storia d’amore hanno appassionato per anni moltissimi fan che ogni giorno li seguono sui loro profili Instagram.

In passato si era parlata di una presunta crisi sentimentali, i due si erano però riconciliati dopo aver affrontato qualche turbolenza nel loro rapporto. Da qualche mese si sono definitivamente detti addio, senza però rivelare i motivi della loro rottura. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto attiva sui social, quotidianamente aggiorna infatti i suoi tantissimi follower su Instagram. Visibilmente turbata e piena di sofferenza fino ad ora aveva preferito mantenere riservati i motivi che avevano spinto lei e Salvatore Di Carlo a prendere strade diverse.

Nelle scorse ore però Teresa Cilia si è lasciata andare ad uno sfogo social e ha rivelato tutta la verità. Sul suo profilo Instagram è sbottata dicendo: “Mi sono rotta le scatole, a tutto c’è un limite.” Ai suoi seguaci ha assicurato che non era a conoscenza delle frequentazioni che l’ex marito aveva quando stavano ancora insieme, pian piano sta però scoprendo ogni cosa. A detta sua non le interessa più cosa ha fatto o farà l’ex corteggiatore, la sua coscienza è pulita a differenza di quella di Salvatore che a parer suo dovrebbe vergognarsi. La Cilia ha aggiunto: “Ci siamo lasciati perché ho scoperto dei messaggi.” L’ex tronista ha concluso dicendo di aver ripreso in mano la sua vita e di essere fiera di se stessa.

