Luca Salatino torna a Uomini e Donne? “Se arrivasse la proposta…”

Lo scorso anno Luca Salatino ha partecipato a Uomini e Donne nei panni di tronista, grazie al programma aveva trovato l’amore ed era felicissimo con Soraia Allam Ceruti. Durante la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato moltissimo di lei, sentiva davvero tanto la sua mancanza ed era convinto di aver trovato la donna della sua vita.

Poco dopo il reality erano andati a vivere insieme ma le cose tra loro non sono andate come speravano, tra loro sono nate delle incomprensioni che col tempo li hanno spinti a prendere strade diverse. Single da mesi proverebbe a trovare di nuovo l’amore a Uomini e Donne? Intervistato dal settimanale Nuovo Tv l’ex tronista ha svelato: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto.” Ha fatto poi sapere di essere rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che considera una seconda famiglia. Luca Salatino ha poi detto che grazie a Maria De Filippi ha trovato l’amore e il suo migliore amico, Matteo Ranieri.

Ad oggi non desidera ricominciare ad amare? A questa domanda l’ex tronista ha risposto dicendo che al momento vuole prendersi un po’ di tempo e capire cosa ha sbagliato nella relazione con l’ex fidanzata. A parer suo la fine di un rapporto serve anche a capire cosa bisogna migliorare. Pensa infatti che la colpa non sia mai solo di una persona perché in coppia si vince e si perde insieme.

