Marco Carta sull’accusa di furto: “Nessun collega mi è stato vicino”

Marco Carta è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata andata in onda ieri martedì 20 febbraio, dove è tornato a parlare dell’ingiusta accusa di furto. I fatti risalgono al 2019 e lo accusarono di aver rubato delle magliette alla Rinascente di Milano. Il caso divenne mediatico, se ne parlò infatti a lungo, al processo fu assolto.

La conduttrice gli ha chiesto come ha vissuto quel delicato periodo della sua vita. Lui ha replicato dicendo che sarebbe stato giusto dedicare lo stesso spazio anche alla pulitissima e totale assoluzione. A detta sua però questo eco non c’è stato, ricorda che sua nonna faceva zapping davanti alla tv per poi scoprire a malincuore che nessuno parlava della sua assoluzione. Alla Balivo ha detto che in quel periodo ha potuto contare sulla vicinanza della nonna, dei suoi familiari e del suo fidanzato di allora, ma non sui suoi colleghi.

Marco Carta ha ribadito che nessuno dei suoi colleghi gli ha manifestato vicinanza in quel periodo, tra le varie cose ha detto: “Purtroppo nessun collega mi è stato vicino, nessuna persona del mondo dello spettacolo.” A parer suo sarebbe stato bello anche un messaggino, gesto che Caterina Balivo fece nei suoi confronti e che lui ha molto apprezzato.

LEGGI ANCHE -> Berrettini conferma i rumors: “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme”