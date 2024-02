Berrettini conferma i rumors: “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme”

È davvero giunta al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, a confermare le indiscrezioni che circolavano da giorni è stato lui stesso. In vista del suo ritorno nel circuito il noto tennista si sta allenando a Montecarlo. Durante una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom ha fatto sapere che sono stati per lui mesi molto complicati.

Berrettini ha continuato dicendo che non ha potuto fare ciò che ama di più, cioè giocare a tennis e competere. Ha fatto sapere che rispetto al passato ha accettato con maggiore difficoltà la situazione, per questo è stato complicato. Ha ribadito che è stato un momento difficile, ma sente di averlo superato. Ci ha tenuto a precisare che oggi sta bene sia fisicamente che mentalmente, ha tanta voglia di giocare tornei e di tornare nel tour, nell’aria sente una bella energia.

In merito alla fine della sua relazione con Melissa Satta ha invece detto: “Io e Melissa non stiamo più insieme, quello che posso dire è che è stata una storia bellissima e intensa.” A detta sua tra loro è rimasta una grande stima ma non ha voluto rivelare molti dettagli. Il tennista ha solo detto che tra loro non è successo nulla di particolare e la ringrazia per i bellissimi mesi vissuti insieme. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele fino a poco tempo fa. Nei mesi scorsi si era addirittura parlato della possibilità che stessero pensando alle nozze, le cose però sono cambiate e hanno preferito dirsi addio.

