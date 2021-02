Melissa Satta a Verissimo parla di Boateng: “È stato un dolore enorme”

Melissa Satta sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 13 febbraio 2021 su Canale 5. Pochi mesi fa l’ex velina di Striscia la notizia e l’ormai ex marito Kevin Prince Boateng hanno annunciato la fine del loro matrimonio pubblicando lo stesso post sui loro profili Instagram, una foto che li ritrae insieme al figlio Maddox.

La nota showgirl ha commentato la fine della sua chiacchierata storia d’amore con Boaeteng, tra le varie cose ha detto: “La fine del matrimonio è stato un dolore enorme. E’ stata la storia più importante della mia vita”. Dopo la loro rottura i due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene del figlio Maddox. A detta sua il loro è stato un rapporto d’amore stupendo, hanno però dovuto affrontare anche molti cambiamenti e difficoltà. Per l’ex marito ha provato un amore immenso, al punto da cambiare vita e seguirlo in diverse città a causa del suo lavoro.

Più volte hanno dovuto affrontare gravi crisi sentimentali, alla fine hanno deciso di separarsi. Melissa Satta alla conduttrice ha fatto sapere che sia lei che Kevin Prince Boateng si sono assunti le loro colpe e le loro responsabilità, la loro storia d’amore è giunta al capolinea ma a legarli per sempre ci sarà il figlio.

Melissa Satta a Verissimo parla della fine del suo matrimonio con Boateng

A Verissimo la showgirl ha fatto sapere che all’inizio il figlio Maddox non aveva preso bene la fine del matrimonio dei suoi genitori. Con il passare del tempo però ha iniziato a vivere il loro rapporto come una cosa normale. Alla Toffanin ha raccontato che il figlio le chiede spesso un fratellino, lei spera di poter realizzare il suo desiderio in futuro.

Melissa Satta ha parlato anche dei vari flirt che le sono stati spesso attribuiti, presunte relazione che lei ha sempre smentito. Si rende conto di essere un personaggio pubblico ma pensa che a volte il gossip si accanisca in modo esagerato. Ha poi concluso dicendo: “Non capisco quando si cerca d’infangare e rovinare la vita delle persone. Questo accanimento non lo tollero”.