Berrettini e Melissa Satta si sposano? Fonti vicine parlano di proposta di nozze

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono innamoratissimi, sui social si mostrano infatti sempre più complici e affiatati. I due si sono conosciuti a Miami durante una cena con amici in comune, dopo essersi scambiati i numeri hanno iniziato a sentirsi spesso e dopo un po’ è scoppiato l’amore. Da mesi sono inseparabili, all’inizio hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori ma da tempo hanno ufficializzato la loro storia d’amore, anche sui social.

È possibile che i due stiano già pensando al matrimonio, sono stati alcuni amici della coppia a rivelare l’interessante indiscrezione al settimanale Di Più Tv. La rivista ha rivelato che alcune fonti a loro molto vicine hanno fatto sapere che il famoso tennista sia pronto a farle la proposta di matrimonio. Nonostante i due non stiano insieme da molto tempo la loro storia d’amore è diventata subito molto seria, Matteo Berrettini ha già un rapporto molto speciale con il figlio della compagna e le presentazioni in famiglia sono state fatte molto presto.

Melissa Satta a breve riceverà un prezioso anello? I due convoleranno davvero a nozze? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere altre indiscrezioni e dettagli per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti, il figlio è nato con parto cesareo: “Non lo accettavo”