Matilde Brandi in crisi con il compagno: “Tra noi qualcosa non funziona…”

Matilde Brandi torna a far parlare di sé dopo l’esperienza da poco vissuta al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina ha partecipato alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ma è stata eliminata nelle scorse puntate. Nella casa più spiata d’Italia aveva più volte lasciato intendere di avere dei problemi con il compagno Marco, ha molti ha dato l’impressione di non essere felice.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo l’ex gieffina ha infatti confermato di essere da tempo in crisi con il compagno, i loro problemi di coppia sono iniziati da circa un anno. Matilde Brandi e Marco sono legati sentimentalmente da diciassette anni, non sono però mai diventati marito e moglie. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa dicendo che non hanno mai pensato che fosse necessario. A detta sua in passato hanno affrontato più volte momenti di crisi che hanno portato anche alla rottura, per questo avevano paura di sposarsi. Quello di convolare a nozze però era un suo sogno. Ad ogni modo, l’ex gieffina ci ha tenuto a precisare che hanno una bellissima famiglia, per la quale ha molto lottato. Dal loro amore sono infatti nate Aurora e Sofia.

Matilde Brandi parla della crisi con il compagno, la loro storia d’amore vicina al capolinea?

Matilde Brandi parlando del momento di crisi che sta vivendo con il compagno ha detto: “C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”. L’ex gieffina al Grande Fratello Vip aveva parlato del carattere del compagno definendolo troppo freddo e introverso. Aveva anche fatto sapere che spesso Marco le nega baci e abbracci, atteggiamenti che la fanno stare male. La loro relazione giungerà al capolinea o riusciranno a far tornare il sereno tra loro? Questo non possiamo ancora saperlo, scopriremo col tempo che piega prenderà il loro rapporto.