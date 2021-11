Alex Belli ancora nella bufera, lo staff fa chiarezza: “Ha un fratello disabile”

Non si placano le polemiche e le critiche nei confronti di Alex Belli dopo la battuta fatta al Grande Fratello Vip sulle condizioni fisiche di Manuel Bortuzzo. Mentre parlava e scherzava con Davide Silvestri e Soleil Sorge il gieffino ha immaginato un musical con tutti i suoi compagni di avventura, dove all’improvviso cadevano tutti, uno alla volta. Ridendo Soleil ha detto che sarebbe stato Davide l’ultimo concorrente a cadere a terra nel musical. L’attore è però intervenuto dicendo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“.

Una battuta che sta costando caro al gieffino, sul web infatti è subito scoppiata la polemica. In moltissimi stanno chiedendo alla redazione del Grande Fratello Vip di punire Alex Belli per la battuta di cattivo gusto fatta nei confronti di Manuel Bortuzzo. Stanno anche chiedendo che venga squalificato. Probabilmente la questione verrà discussa stasera, nel corso della messa in onda della 16esima puntata del reality.

Lo staff di Alex Belli difende il gieffino, ecco cosa ha scritto su Instagram

Intanto, ad intervenire sulla vicenda ci ha pensato anche lo staff di Alex Belli tramite un post pubblicato nelle scorse ore sul profilo Instagram del gieffino. In questo si legge che l’attore ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e che nelle sue difficoltà. Ha sempre cercato di aiutarlo, supportandolo e scherzandoci. Si legge poi che tutti sbagliamo ma non siamo tutti uguali e quando si perde il diritto di essere diversi si perde anche il privilegio di essere liberi.

Lo staff di Alex Belli riconosce che ha fatto sicuramente una triste battuta, ma isolata. Ci ha tenuto poi a precisare che l’attore è vicino a Manuel Bortuzzo. Insieme a lui ironizza esorcizzando i suoi disagi e nei confronti di tutti i suoi amici è sempre stato carino. Il post si conclude con queste parole: “Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso. Non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web”.