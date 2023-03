Onestini eliminato al GF Vip, parla De Pisis: “Ero sicurissimo che rimanesse”

Manca ormai pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ieri sera durante la semifinale con un televoto flash a sorpresa Luca Onestini ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. A mandarlo in nomination è stato Alberto De Pisis, con il quale ha legato molto durante il reality, entrambi si sono scontrati con Nikita Pelizon, quest’ultima si è aggiudicata il posto di quinta finalista della settima edizione.

In moltissimi erano convinti che sarebbe stato Onestini ad aggiudicarsi il posto da finalista, non immaginavano affatto che sarebbe stato eliminato. Anche De Pisis pensava che Luca avrebbe superato il televoto, dopo la puntata ha fatto sapere che credeva che a perdere sarebbe stato lui. Ha poi rivelato ciò che lui e l’ex gieffino si sono detti mentre andavano in studio per scoprire l’esito della nomination.

Tra le varie cose Alberto De Pisis ha detto: “Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione.” In auto Luca Onestini ha detto all’amico che aveva fatto un casino, lui però lo aveva rassicurato dicendogli che lui era fondamentale, che la gente lo amava e che non sarebbe uscito. Ha poi concluso dicendo che era sicurissimo che sarebbe rimasto.

LEGGI ANCHE -> Belen, Stefano l’ha tradita? Parla lei: “De Martino è un furbacchione”