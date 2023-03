GF Vip, eliminati assenti in studio: Sarah Altobello svela il motivo

Diversi cambiamenti sono stati di recente apportati alla settimana edizione del Grande Fratello Vip, tra questi l’assenza degli eliminati in studio, Sarah Altobello ha spiegato perché è successo. A Fanpage l’ex gieffina ha innanzitutto spiegato che si tratta di ‘decisioni dall’alto’. È stato Piersilvio Berlusconi ad allontanare gli ex gieffni dallo studio del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La Altobello tra le varie cose ha rivelato: “L’andazzo del reality è stato definito ‘scabroso‘. La linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze dopo questa rivoluzione.” Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip pensava che sarebbe tornata in studio, il suo manager le ha però detto che non era stata convocata dalla produzione.

Sarah Altobello pensa di aver fatto un percorso mirabile e altisonante, lei è sempre stata corretta nel linguaggio. Si è detta poi felice di essere riuscita a far passare un messaggio pulito a casa, di chi è andato al Grande Fratello Vip per divertirsi. Non potendo andare in studio non potrà nemmeno percepire il cachet previsto per gli eliminati del reality che stanno in studio durante le dirette. Ma ha precisato che è una decisione che riguarda tutti. Ha poi concluso dicendo che spera che gli ex gieffini potranno almeno partecipare alla finale.

LEGGI ANCHE ->Chiofalo svela: “Io e Drusilla siamo in pausa, non ci sentiamo più”