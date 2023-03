Chiofalo svela: “Io e Drusilla siamo in pausa, non ci sentiamo più”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono presi un’altra pausa di riflessione, da qualche mese le cose tra loro non vanno bene. A farlo sapere è stato proprio lui nelle sue Instagram Stories, per rispondere a tutti coloro che continuando a chiedergli come mai non si mostrano più insieme sui social e non si seguono più su Instagram

Il personal trainer ha rivelato che al momento non si vedono e non si sentono, stanno riflettendo sul loro rapporto per capire se possono ancora stare insieme. Ha poi aggiunto che sono molto diversi, non sono esteticamente ma anche come persone e questo spesso può causare attriti. Visibilmente dispiaciuto ha poi detto: “L’idea della pausa di riflessione è stata sua. Io sono ancora innamorato.” Ai fan Francesco Chiofalo ha raccontato che Drusilla Gucci ha lasciato il suo appartamento dopo una lite e ha portato via tutte le sue cose.

Francesco Chiofalo ha poi rivelato che Drusilla ha totalmente perso la fiducia nei suoi confronti, lui ci ha tenuto però a precisare di non averla mai tradita. Dopo una pausa di riflessione riusciranno a riconciliarsi o si diranno definitivamente addio? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più in merito alla loro storia d’amore.

LEGGI ANCHE -> Francesco Chiofalo fa infuriare Drusilla Gucci: “Siamo in pausa, sono schifata”