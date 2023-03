Orietta Berti sui genitori della Fiordelisi: “Volgarità cattive contro di me”

Prima di essere eliminata dal Grande Fratello Vip durante la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 20 marzo, Antonella Fiordelisi ha avuto l’ennesimo confronto con Orietta Berti. Sin dall’inizio del reality le due non sono mai andate d’accordo, all’opinionista non piace l’atteggiamento dell’ex gieffina e glielo ha fatto notare spesso.

La scorsa settimana la cantante aveva consigliato alla Fiordelisi di fare meno l’arrogante e la maleducata, parole che hanno infastidito i genitori di Antonella. Entrambi sui social l’hanno duramente attaccata, tra le varie cose hanno detto che ha una rabbiosa frustrazione e che è una mediocre cantante. Durante la puntata di ieri Orietta Berti ci ha tenuto a precisare che lei non ha mai insultato e offeso l’influencer salernitana, i suoi erano solo consigli. Ha poi continuato dicendo: “Ho visto sui social che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti.

Orietta Berti ha poi lasciato chiaramente intendere che Antonella Fiordelisi si comporta in determinati modi perché è stata cresciuta in questo modo dai suoi genitori. Ha ribadito che lei le ha sempre dato dei consigli e di certo non voleva questo volta gabbana dei suoi genitori. Ha poi concluso dicendo che deve rispettare il pubblico perché ce l’ha ma domani potrebbe non averlo più.

