GF Vip, ex concorrente vorrebbe rientrare: “Ora mi divertirei di più”

Mancano ancora poco meno di due mesi alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nelle scorse ore un ex concorrente ha rivelato che vorrebbe rientrare nella casa più spiata d’Italia. A detta sua ora il suo atteggiamento sarebbe diverso, oltre a divertirsi di più farebbe anche divertire.

A lasciarsi sfuggire queste rivelazioni è stata Elenoire Ferruzzi in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Da fuori ha visto ogni cosa da un’altra prospettiva ed è per questo che si comporterebbe in modo diverso. Ha continuato dicendo che quando si entra al Grande Fratello Vip da concorrente si vive la casa in un certo modo. Lei se dovesse rientrare affronterebbe tutto in maniera differente. L’ex gieffina ha rivelato che ormai conosce i meccanismi e non si farebbe più intaccare da certe situazioni sentimentali e certi bisogni che vengono falsati nella casa. Ha poi ribadito: “Pur breve che possa essere l’esperienza, mi divertirei e farei divertire.”

Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare anche di Daniele Dal Moro e del modo in cui si sta comportando con Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Lei pensa che non gli importa di nessuno, ha anche detto che con le donne ha reazioni brusche e forti. Da lui si è sentita ingannata ed è per questo che ha sofferto moltissimo. A detta sua l’ha solo usata e ingannata, lei invece gli ha voluto bene davvero.

