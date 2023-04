Nikita non sarà ospite a Verissimo dopo il GF Vip: cosa pensa l’ex gieffina

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la finale è andata in onda lo scorso 3 aprile 2023. A differenza degli scorsi anni lei non sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, lei pensa però che avrebbero dovuto fare una distinzione tra i concorrenti che hanno fatto trash durante il reality e chi invece non l’ha fatto.

Rispondendo ad alcune domande che i fan le hanno rivolto sul suo profilo Instagram l’ex gieffina in merito alla mancata ospitata a Verissimo ha detto che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio. Sarebbe pronta a svolgere un ruolo più rilevante in televisione? Nikita Pelizon ha risposto dicendo che le piacerebbe molto co-condurre un programma, al momento però ha in ballo tanti altri progetti. L’ex gieffina pensa che la sua vittoria sia il trionfo del rispetto e dell’educazione e ne è fiera perché significa che molti italiano alle ombre preferiscono la luce.

Nikita Pelizon ha fatto poi sapere che è grazie alla respirazione, alla meditazione e al percorso interiore che negli ultimi sette anni ha intrapreso se riesce a non perdere mai la pazienza quando la attaccano. Tra le varie cose ha poi rivelato che nessuno dei protagonisti del reality si è scusato con lei per come l’hanno tratta e ha concluso dicendo: “Era tutta una tecnica per abbattermi e non ci sono riusciti.”

