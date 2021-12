Uomini e Donne: fine della storia tra Giorgia Lucini e Federico Loschi

E’ di queste ore la notizia della fine della storia d’amore tra Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, e Federico Loschi, giocatore di basket.

Solo pochi giorni fa si mostravano felici e complici sui social insieme ai loro due bambini e le famiglie per il giorno di Natale.

Nella giornata di ieri, giovedì 30 dicembre, è arrivata la comunicazione ufficiale sull’account Instagram della ragazza.

Giorgia Lucini, annunciando la necessità di prendersi un periodo di pausa dai social, ha dichiarato la fine della relazione, senza spiegarne i motivi.

Uomini e Donne: i motivi della rottura

L’ex tronista di Uomini e Donne ha evidenziato la mancanza di un tradimento da parte del ragazzo ma di problemi irrecuperabili per i quali l’amore non può vincere.

Senza troppi giri di parole ha dichiarato che la sua storia è giunta al capolinea.

Federico Loschi non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione ai suoi followers, che si interrogano su cosa possa essere successo di tanto grave.

Le parole di Giorgia su Instagram

In un lungo post intimo e pieno di parole tristi, Giorgia Lucini ha comunicato ai followers la fine della storia.

“Ho chiesto tempo ma sono tempestata di messaggi così. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, sognare, idealizzare e alcune storie d’amore sembrano delle favole.

Ma come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento“, dice la ragazza.

“Come tutte le storie anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti di amore folle. Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perchè innamoratissima.

Purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore possa essere grande non può vincere su tutto. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete e ci avete dimostrato in questi anni, ma la nostra storia è giunta al capolinea.

Ad oggi ho voglia di stare con i miei bambini, riprendere in mano la mia vita e cercare di dimenticare tutto al più presto”, ha così concluso.