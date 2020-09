Piero Chiambretti, morte madre. A Verissimo svela: “Ho toccato il fondo”

Piero Chiambretti sarà ospite di Silvia Toffanin durante la prima puntata di Verissimo, il programma torna in onda oggi 12 settembre su Canale 5. Sono stati mesi alquanto delicati e difficile per il noto conduttore dopo la morte della madre, Felicita Chiambretti. Mesi fa il conduttore ha contratto il Coronavirus, anche la madre ha contratto il virus, lei però non ce l’ha fatta a superarlo.

Chiambretti aveva un rapporto speciale con la mamma, la sua morte l’ha davvero segnato. Alla Toffanin ha detto: “Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo”. Il conduttore con molto dolore ha raccontato l’esperienza vissuta nei mesi scorsi a causa del Coronavirus. Alla conduttrice ha raccontato che all’inizio lui e la madre erano nello stesso ospedale, non è però riuscito a vederla perché si è aggravata subito. In un secondo momento l’hanno portata nel letto vicino al suo, quando è peggiorata ancora per non farla soffrire gli hanno detto che sarebbe stato meglio farla dormire. In merito a ciò Piero Chiambretti ha detto: “È stata la cosa più brutta della mia vita. È stata dura però è successa una cosa: lei faceva la poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. E nella notte in cui è mancata io sono guarito: mi ha dato la vita due volte”.

Piero Chiambretti racconta la dolorosa esperienza vissuta a causa del Coronavirus, ha perso la madre

Nella sua famiglia non hanno contratto il virus solo lui e la madre, nei giorni in cui ha contratto il Covid-19 Piero Chiambretti aveva visto anche la figlia e il cugino, entrambi sono poi risultati positivi. Il conduttore ha raccontato che fortunatamente la figlia ha avuto la febbre alta solo un giorno e poi è stata subito bene, il cugino invece è rimasto in ospedale per trenta giorni. Sono trascorsi quasi sei mesi dalla morte della madre del conduttore, tanto è il dolore che prova ma ha deciso di andare avanti e tornare in televisione, a breve condurrà la nuova edizione di Tiki Taka.