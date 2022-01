Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Briatore? Lei fa chiarezza

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati visti insieme nelle ultime settimane a Monte Carlo, a Roma e a Malindi, in Kenya dove insieme al figlio hanno festeggiato il Capodanno. Per l’ennesima volta si è iniziato a parlare subito di un loro presunto ritorno di fiamma, pettegolezzo che lei stessa ci ha tenuto a smentire in un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Stando alle parole della showgirl e conduttrice era inevitabile che si tornasse a spettegolare sulla loro presunta riconciliazione. A detta sua il loro è un anomalo equilibrio ma funziona e non vuole rovinarlo. Ha poi aggiunto: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”. In passato si è parlato a lungo di un presunto accordo post matrimoniale che vieterebbe per qualche anno ad Elisabetta Gregoraci di farsi fotografare in compagnia di altri uomini dopo la fine della sua relazione con il noto imprenditore. Piuttosto infastidita lei ha così commentato: “Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”.

Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della sua vita professionale. Al momento è lontana dalla televisione, avrebbe dovuto condurre due trasmissioni ma sono saltate. Lei ci ha tenuto a far sapere che non se ne fa una malattia dal momento che lavora tanto. In merito alla sua vita sentimentale ha ammesso di avere molti corteggiatori che le mandano fiori, cioccolatini e lettere, ad oggi però nessuno di loro ha fato breccia nel suo cuore. Ha poi concluso dicendo di essere ottimista, è sicura che prima o poi la persona giusta arriverà.